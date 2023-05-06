Человек погиб после стрельбы в американском ресторане – СМИ

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Один человек скончался после стрельбы в ресторане в американском штате Миссисипи. Об этом информирует ABC News со ссылкой на правоохранителей.

"Один человек погиб, по меньшей мере шесть ранены в ходе стрельбы в ресторане на вечеринке по случаю Синко де Майо в ночь на субботу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшему было 19 лет. Правоохранители пока что не осуществили никаких задержаний.

По информации телеканал, стрелок прошел мимо охраны в заведение, где в это время находились около 200 человек.

Синко де Майо (5 мая по-испански) – это мексиканский национальный праздник. Он посвящен победе мексиканских войск в битве при Пуэбле в 1862 году.

Ранее сообщалось, что мужчина порезал двух девочек в возрасте 7 и 8 лет соответственно в Берлине. По информации полиции, девочки получили ранения у здания школы на Майнцер штрассе в Нойкельне. Детей госпитализировали.

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