Знакомая рассказала о подозреваемой в убийстве школьницы в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК РФ по СПб"

Подозреваемая в причастности к убийству семиклассницы в Санкт-Петербурге была тихой и замкнутой, а также легко поддавалась чужому влиянию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на знакомую подростка.

"Я не верю, вся трясусь <…> Знаю ее достаточно давно и не могу поверить, что она на такое способна", – заявила знакомая 15-летней подозреваемой.

По ее словам, подозреваемая могла оказаться под дурным влиянием, поскольку в последнее время "часто соглашалась на все, что от нее просят". Знакомая подростка также отметила, что девушка была тихой и замкнутой. У нее была нормальная семья: мать и хороший отчим, отметила женщина.

"Мне почему-то кажется, что ее подставили и прогнули под себя", – резюмировала знакомая.

Кроме того, соседка другого подозреваемого в убийстве подростка вспомнила, что испытывала страх от встречи с ним.

"Страх был. Я не помню, были ли на нем шапка или капюшон. Но я помню какой-то внутренний страх – неприятно. Хотелось скорее уйти. Мы с мужем списали на то, что была повышенная тревожность из-за беременности. Было несколько раз такое чувство – очень неприятное", – рассказала соседка 16-летнего молодого человека.

Она не смогла сказать, носил ли подросток оккультную атрибутику.

Ранее Следственный комитет задержал двух подростков по подозрению в убийстве 13-летний девочки. По данным следствия, 30 апреля 16-летний молодой человек и его 15-летняя спутница пригласили семиклассницу в лес, где несколько раз ударили ее молотком по голове, а после закопали тело.

Сообщается, что оба подростка признались в содеянном. Сейчас следователи решают вопросы о предъявлении обвинений задержанным и избрании меры пресечения.