Семья убитой в Санкт-Петербурге девочки попросила журналистов их не беспокоить

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК РФ по СПб"

Отец семиклассницы, которую убили в лесу Петербурга, попросил журналистов не беспокоить их семью несколько дней. Как сообщает телеканал "360", разговаривать с представителями СМИ им запретили следователи.

"Это материал уголовного дела, никаких комментариев попросили не давать. Можно нас не беспокоить в ближайшие три-четыре дня", – отметил мужчина.

Утром 3 мая Следственный комитет задержал двух подростков по подозрению в убийстве 13-летний девочки. По данным следствия, 30 апреля 16-летний молодой человек и его 15-летняя спутница пригласили семиклассницу в лес, где несколько раз ударили ее молотком по голове, а после закопали тело.

Затем с телефона девочки они переписывались с матерью убитой, которая и обратилась в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подросток уже признался в содеянном.

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