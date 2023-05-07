Восемь человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе

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Восемь человек были убиты в результате стрельбы в торговом центре в Техасе. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Восемь человек погибли в результате стрельбы в торговом центре недалеко от Далласа, семеро пострадавших проходят лечение в больницах", – указано в сообщении.

По сведениям телеканала, стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. По заявлению одного из свидетелей произошедшего, было слышно не менее 30 выстрелов.

Офицер полиции застрелил убийцу, сообщает телеканал. По словам представителя правоохранительных органов, в полиции уверены, что стрелок действовал в одиночку.

Ранее сообщалось, что один человек скончался после стрельбы в ресторане в американском штате Миссисипи. Как минимум шесть человек были ранены.

До этого стало известно, что мужчина в сербской общине Младеновац устроил стрельбу. Он застрелил восемь человек, более 10 получили ранения.



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