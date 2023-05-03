Подросток устроил стрельбу в одной из школ Сербии – СМИ

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Полиция Сербии задержала 14-летнего подростка, открывшего огонь в школе в районе Врачар в Белграде. Об этом сообщает издание "Вечерние новости".

"По имеющейся информации, убит охранник, ранены учительница и несколько учеников", – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что устроивший стрельбу является учеником 7-го класса. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого стрельба произошла в американском Вашингтоне. По информации, распространившейся в Сети, ЧП произошло у похоронного бюро Stewart Funeral Home. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили ранения.

