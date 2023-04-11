Фото: AP Photo/Alex Brandon

Один человек погиб после стрельбы в американском Вашингтоне. Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы пострадали несколько человек. Не менее двух госпитализировали в критическом состоянии.

Однако точное количество жертв полиция пока не озвучила. На данный момент организовано расследование всех обстоятельств происшествия.

О стрельбе в восточной части столицы США стало известно вечером во вторник, 11 апреля. Горожан попросили не предпринимать каких-либо действий, а связываться с 911.

В социальных сетях распространилась версия, согласно которой после атаки пострадали не менее четырех человек. Отмечалось, что инцидент мог произойти у похоронного бюро Stewart Funeral Home. При этом звуки стрельбы были слышны в нескольких кварталах от происшествия. Пока нет точной информации, связаны ли эти инциденты между собой.

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