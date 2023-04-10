Стрельба произошла в Луисвилле в США, есть раненые

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Стрельба произошла в центре города Луисвилль в американском штате Кентукки, в полиции сообщают о большом количестве раненых.

"Мы подтверждаем сообщения об активном нападающем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района. Есть многочисленные пострадавшие", – говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее сообщалось, что женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе в американском Нэшвилле. В результате происшествия скончались шесть человек – трое детей 9 лет и трое педагогов 60 лет.

Шеф городской полиции Джон Дрейк заявил, что 28-летняя Одри Хейл заранее планировала нападение. В учреждение она попала, вооружившись двумя автоматическими винтовками и пистолетом.

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