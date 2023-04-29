Полицейские в Санкт-Петербурге обезвредили мужчину, открывшего по ним стрельбу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге полицейские обезвредили вооруженного мужчину, который открыл стрельбу по правоохранителям. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

Все началось с того, что 28 апреля жители дома № 124 по Московскому проспекту пожаловались в полицию на 65-летнего соседа-дебошира, который проживал в одной из квартир на втором этаже дома.

На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. В момент, когда сотрудник МЧС попытался попасть в квартиру нарушителя через окно, вооруженный мужчина выстрелил из ружья и ранил сотрудника.

После этого на место происшествия прибыли дополнительные силы полицейских. Было принято решение о немедленном вскрытии квартиры и обезвреживании злоумышленника.

Когда полицейские вошли в квартиру, мужчина трижды выстрелил по ним из помпового ружья, попав в щиты и бронезащиту. Тогда правоохранители ответным огнем ранили нарушителя. Впоследствии тот скончался до прибытия скорой помощи. Никто из местных жителей не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ученик центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга отрыл стрельбу внутри школы и за пределами здания. Мальчик стрелял из пневматического пистолета. В результате случившегося пострадали четыре человека.

После этого региональное следственное управление СК РФ возбудило дело на ученика по части 2 статьи 213 "Хулиганство". Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Устроившего стрельбу в Санкт-Петербурге школьника отправили в СИЗО