Дело завели на петербургского школьника, который открыл стрельбу по ученикам

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Уголовное дело возбудили на ученика 9-го класса общеобразовательного учреждения в Калининском районе Санкт-Петербурга после того, как он открыл стрельбу по школьникам из пневматического оружия. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, 13 апреля 2023 года у общественной остановки, расположенной около одной из школ Калининского района, подросток из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону двух школьников, причинив им телесные повреждения. Затем, находясь в здании школы, также выстрелил в сторону учащихся, в результате чего ранил еще 3 школьников", – говорится в сообщении.

В отношении 16-летнего жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 ("Хулиганство"). Сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту произошедшего проводятся следственные действия. Устанавливаются причины и условия, которые могли поспособствовать инциденту.

Ранее стало известно, что москвич избил бывшую возлюбленную, связал ее скотчем и подверг издевательствам. Инцидент произошел после ссоры между мужчиной и девушкой. В отношении москвича возбудили уголовное дело по двум статьям.



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