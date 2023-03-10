В Коми мужчина угрожал расправой жене и ранил трехлетнюю дочь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Республике Коми мужчина начал угрожать жене ружьем и ранил трехлетнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура региона.

9 марта мужчина из села Нижний Воч Усть-Куломского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать своей жене расправой. При нем было ружье, из которого он выстрелил в дверь дома. В этот момент за дверью находилась трехлетняя девочка. Сейчас она госпитализирована и ее жизни ничего не угрожает.

"Прокуратура Усть-Куломского района Республики Коми организовала проведение проверки в связи с инцидентом, в результате которого пострадала малолетняя девочка", – сказано в сообщении.

По информации Следственного комитета РФ, мужчину задержали, в суд уже направлено ходатайство о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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