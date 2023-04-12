16:55Происшествия
Москвич избил бывшую возлюбленную, связал ее скотчем и подверг насилию
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Житель Москвы избил бывшую возлюбленную, а затем, связав ее скотчем, подверг издевательствам, сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Насильственные действия сексуального характера".
По данным следствия, 9 апреля 37-летний мужчина, находясь в квартире дома на улице Демьяна Бедного, поссорился с бывшей девушкой и избил ее. После этого он связал руки и ноги девушки скотчем и совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Сейчас с фигурантом проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ему уже предъявили обвинение, и в ближайшее время следствие попросит об аресте мужчины.
В ведомстве сообщили, что в ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что московский областной суд приговорил к 23 годам колонии приезжего из Средней Азии за изнасилование и убийство 67-летней женщины в Подмосковье, его подельник получил 10 лет колонии.
Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда на 2 миллиона рублей.
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