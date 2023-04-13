14:29Происшествия
Суд освободил одного из пожарных, осужденных по делу "Зимней вишни"
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Суд отпустил из-под стражи пожарного Сергея Генина, осужденного по делу о возгорании в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как объяснил собеседник агентства, соответствующее решение принято в связи с заболеванием Генина, которое не позволяет содержать его под стражей. С мужчины взяли подписку о невыезде.
25 марта 2018 года пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были кинотеатр и детские игровые комнаты. Противопожарная система при этом была отключена. В результате ЧП погибли 60 человек, большинство из которых – дети.
В сентябре 2021 года Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. В свою очередь, пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина обвинили в халатности.
Спустя месяц фигурантам дела вынесли приговоры. Так, например, бывший гендиректор компании – собственника "Зимней вишни" Юлия Богданова получила 14 лет колонии общего режима, а Бурсин и Генин – 6 и 5 лет лишения свободы соответственно.
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