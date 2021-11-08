Суд взыскал с МЧС по 75 тыс рублей за погибших в "Зимней вишне"

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Заводский районный суд в Кемерове взыскал с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", сообщает РИА Новости.

Сроки восьмерым обвиняемым по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" объявили 29 октября. 8 ноября суд продолжил оглашение резолютивной части приговора, называя, с кого и в каком объеме будут взысканы средства в рамках исков.

Начальника пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерова Сергея Генина осудили на пять лет общего режима, начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина приговорили к шести годам общего режима.

Генина признали виновным в гибели 37 человек, а Бурсина – в гибели 60 человек. В общей сложности за преступления осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" с их работодателей суд взыскал за каждого погибшего по миллиону рублей в пользу их близких родственников.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети. Еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.

