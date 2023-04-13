Подросток открыл стрельбу в школе Санкт-Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шестнадцатилетний ученик центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга открыл стрельбу на улице и внутри здания школы. При себе у него был пневматический пистолет, из которого подросток сделал несколько выстрелов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации, в результате случившегося пострадали четыре человека, у них диагностированы легкие ранения.

"Стрелка доставили в полицию. Сам он объяснил, что стрелял ради шутки", – подчеркивается в сообщении.

До этого сообщалось, что Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021 года, приговорили к пожизненному заключению. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

В мае 2021 года в гимназии № 175 в Казани Галявиев открыл стрельбу. В результате трагедии погибли девять человек: семеро детей и две учительницы.

Молодой человек прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала его невменяемым на момент совершения убийства, вторая же пришла к выводу о его полной вменяемости.



Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев получил пожизненный срок

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