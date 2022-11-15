Напавший на казанскую школу признал вину в убийстве 9 человек

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев полностью признал вину в убийстве девяти человек. Об этом сообщает газета "Известия".

9 ноября Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело молодого человека. Он вынес решение о продлении Галявиеву ареста до 18 апреля 2023 года.

Трагедия произошла в мае прошлого года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. Стрелок был заключен под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала его невменяемым на момент совершения убийства, вторая же пришла к выводу о его полной вменяемости.



Устроивший стрельбу в казанской гимназии тщательно готовил нападение – СК

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