Генпрокуратура передала в суд дело Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в 2021 году в казанской гимназии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Галявиев обвиняется в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, незаконном изготовлении взрывчатки, умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Дело направлено в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая суд заключил его под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая пришла к выводу о его полной вменяемости.

7 октября Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Казани Ильназа Галявиева. Причиной трагедии стало его стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.

Устроивший стрельбу в казанской гимназии рассказал о трагедии и попросил прощения у семей погибших и пострадавших. Галявиев признал вину по всем статьям обвинения – убийстве девяти человек, уничтожении чужого имущества, изготовлении и хранении взрывчатки. Также молодой человек подтвердил, что совершил преступление в одиночку. На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, Галявиев ответил утвердительно и принес извинения близким погибших.



Устроивший стрельбу в казанской гимназии тщательно готовил нападение – СК

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!