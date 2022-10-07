СК РФ назвал причину стрельбы в школе Казани

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении устроившего в 2021 году стрельбу в гимназии Казани Ильназа Галявиева, причиной трагедии стало его стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Уточняется, что молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время дело передано для решения вопроса о направлении в суд.

Ранее устроивший стрельбу в казанской гимназии рассказал о трагедии и попросил прощения у семей погибших и пострадавших. Галявиев признал вину по всем статьям обвинения – убийстве девяти человек, уничтожении чужого имущества, изготовлении и хранении взрывчатки. Также молодой человек подтвердил, что совершил преступление в одиночку. На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, Галявиев ответил утвердительно и принес извинения близким погибших.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая суд заключил его под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая сделала вывод о его полной вменяемости.

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