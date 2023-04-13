Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев получил пожизненный срок

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021 года, к пожизненному заключению, сообщает РИА Новости.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Таким образом, суд удовлетворил требование прокуратуры, которая запрашивала пожизненное заключение. Галявиев просил не отправлять его в тюрьму в рамках запрошенного для него пожизненного срока. Он также попросил прощения у всех потерпевших.

В мае 2021 года в гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате погибли девять человек: семеро детей и две учительницы.

Молодой человек прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала его невменяемым на момент совершения убийства, вторая же пришла к выводу о его полной вменяемости.

Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек.

В ноябре прошлого года Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело Галявиева. Сам он чуть позже полностью признал свою вину.



Ильназ Галявиев признан невменяемым на момент стрельбы в казанской школе

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