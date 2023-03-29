Прокуратура запросила пожизненный срок для казанского стрелка Галявиева

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Прокуратура Татарстана запросила пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

Галявиев обвиняется в стрельбе в одной из казанских гимназий в мае 2021 года. В результате его действий погибли девять человек, в том числе семеро несовершеннолетних. Еще 139 лицам причинен тяжкий вред здоровью.

Группа гособвинителей от прокуратуры Татарстана во главе с прокурором региона Илдусом Нафиковым прибыла в Верховный суд республики для поддержания государственного обвинения по уголовному делу в отношении Галявиева.

В ходе прений сторон Нафиков предложил суду назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима.

Также он предложил удовлетворить в полном объеме исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда. До вступления приговора суда в законную силу предлагается меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Ранее Галявиев полностью признал вину в убийстве девяти человек.

9 ноября 2022 года Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело молодого человека. Он вынес решение о продлении Галявиеву ареста до 18 апреля 2023 года.

Трагедия произошла в мае 2021 года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. Стрелок был заключен под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала его невменяемым на момент совершения убийства, вторая же пришла к выводу о его полной вменяемости.



Устроивший стрельбу в казанской гимназии тщательно готовил нападение – СК

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!