Казанский стрелок Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии, попросил не отправлять его в тюрьму в рамках запрошенного для него пожизненного срока. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию", – сказал Галявиев во время заседания суда.

Он также попросил прощения у всех потерпевших.

Ранее прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение. Первые пять лет срока, по мнению обвинения, он должен отбыть в тюрьме, а а оставшиеся годы – в исправительной колонии особого режима.

В мае 2021 года в гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате погибли девять человек: семеро детей и две учительницы.

Молодой человек прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала его невменяемым на момент совершения убийства, вторая же пришла к выводу о его полной вменяемости.

В ноябре прошлого года Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело Галявиева. Сам он чуть позже полностью признал свою вину.



Ильназ Галявиев признан невменяемым на момент стрельбы в казанской школе

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