Женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе в США

Фото: телеграм-канал SHOT

Женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе в американском Нэшвилле, сообщает РИА Новости. В результате погибли шесть человек – трое детей 9 лет и трое педагогов 60 лет.

По словам шефа городской полиции Джона Дрейка, 28-летняя Одри Хейл гендерной идентичности заранее планировала нападение. В школу она вошла, вооружившись двумя автоматическими винтовками и пистолетом.

Он также рассказал, что полиция прибыла на место происшествия спустя 14 минут и немедленно вступила в бой с преступницей. Правоохранители сумели ликвидировать злоумышленницу.

Во время обысков в доме, где Хейл жила вместе с родителями, нашли подробные планы школы, где она ранее училась. Следствие также изучает оставленные ею записи в поисках мотивов нападения. В соцсетях злоумышленница идентифицировала себя как мужчина.

Вечером 9 марта СМИ начали сообщать о стрельбе в Гамбурге. В результате происшествия погибли как минимум семь человек.

Позже СМИ добавили, что стрелявший в Гамбурге, предположительно, покончил с собой. Ранения получили 24 человека.

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