Шесть человек погибли после стрельбы в Гамбурге

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Как минимум 6 человек погибли и несколько получили ранения вечером 9 марта в результате в Гамбурге. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Согласно информации издания, стрельба произошла 9 марта около 23:00 по московскому времени в городском районе Альстердорф. Сообщается о большом количестве раненых.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уточняется, что открывший огонь преступник скрылся с места ЧП.

На месте трагедии находятся спасатели и полиция.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы после стрельбы на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива. Тогда полиции удалось ликвидировать злоумышленника на месте преступления.

До этого два человека получили серьезные травмы после стрельбы недалеко от начальной школы в городе Брамше в Германии. Тогда правоохранители задержали подозреваемого, ученики и сотрудники образовательного учреждения не пострадали.

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