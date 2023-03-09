Смертельный диагноз: что известно об устроившем стрельбу в Нижневартовске мужчине

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа задержали местного жителя, открывшего стрельбу из квартиры. Внутри нее мужчина также удерживал своего маленького сына. ЧП произошло утром, в четверг, 9 марта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности.



Взял в заложники сына

Утром 9 марта в полицию Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа позвонила местная жительница и заявила о неадекватном состоянии супруга. Женщина пояснила, что муж заперся в квартире вместе с их маленьким сыном и угрожал самоубийством. Когда на место прибыли правоохранители, мужчина открыл стрельбу.





пресс-служба СУ СК России по ХМАО Житель Нижневартовска 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северной города Нижневартовска, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В этот момент в квартире с мужчиной находился его трехлетний сын.

Жильцов дома эвакуировали в местную школу – там создали пункт временного размещения. Вместе с тем в результате переговоров силовикам удалось освободить ребенка, а его отца – задержать. Против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям. В частности, о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Детский омбудсмен по региону Людмила Низамова рассказала, что семья до этого инцидента на учете не состояла, была полной и благополучной. "В семье два ребенка. Еще девочка школьного возраста. <…> Ружье у него (отца детей. – Прим. ред.) было оформлено официально", – уточнила она.

В свою очередь, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что спасенный мальчик не пострадал, как и его отец. За это она поблагодарила правоохранителей. "Ребенок находится с мамой, старшей сестрой у бабушки, виновник в распоряжении правоохранительных органов", – подчеркнула Комарова.

Она также поручила властям города сопровождать семью и оказать ей всю необходимую помощь.



"Семейные терки, проблемы, дилеммы"

В СМИ появилась информация, что стрельбу открыл Владимир Широков, который якобы занимает должность замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в администрации Нижневартовска. Однако местные власти не подтвердили эти сведения.

"По предварительной информации, он трудился в подведомственном администрации муниципальном учреждении. Оттуда он был уволен около недели назад", – пояснили в городской администрации.

В мэрии не уточнили, по какой причине произошло увольнение. Но, по данным СМИ, мужчина якобы мог остаться без работы из-за злоупотребления алкоголем либо прогула. Глава исполкома "Единой России" в регионе Николай Заболотнев сообщил, что Широкова после происшествия исключили из партии. "Он являлся одним из членов отделения партии в Нижневартовске. Поведение Владимира Широкова недопустимо", – подчеркнул Заболотнев.

Знакомый Широкова рассказал агентству URA.RU, что в последнее время у мужчины были проблемы и он мог употреблять запрещенные вещества.





знакомый задержанного Семейные терки, проблемы, дилеммы. Говорят, он был замечен под веществами не раз. На самом деле, он очень хороший айтишник, очень жаль, что с ним такое произошло.

При этом знакомая жены Широкова заявила, что не помнит, чтобы он пил. "Ружье было у них дома, об этом я знаю. Но, с другой стороны, мы в последнее время не общались, поэтому не смогу сказать, какие у них в семье были проблемы. Честно говоря, я в шоке: у них совершенно обычная семья, двое детей, ничего не предвещало такого развития событий", – утверждает женщина.

Предположительно, Широков перенес COVID-19, после чего у него недавно выявили серьезные проблемы со здоровьем. Мужчине поставили диагноз "фиброз легких", сообщает Life.ru. По данным издания, врачи считают, что ему осталось не более трех лет жизни. На фоне этого Широков якобы начал пить и принимать транквилизаторы, в результате чего сорвался.

