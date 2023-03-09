Мужчину, державшего в заложниках ребенка в Нижневартовске, исключили из "Единой России"

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Мужчину, который держал в заложниках своего сына в квартире дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, исключили из партии "Единая Россия". Об этом заявил глава исполнительного комитета партии в регионе Николай Заболотнев.

"Житель Нижневартовска Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, сегодня был исключен из партии "Единая Россия" в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Поведение Владимира Широкова недопустимо", – цитирует его ТАСС.

Утром 9 марта в квартире дома Нижневартовска местный житель в неадекватном состоянии забаррикадировался в квартире. Он удерживал в заложниках своего сына и угрожал покончить с собой.

При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь квартиры мужчина выстрелил с балкона в воздух.

Позднее силовики в ходе переговоров смогли освободить ребенка. Мужчину задержали и отправили в отделение полиции. СК РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело.

В Нижневартовске задержали мужчину, который взял в заложники сына

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