Устроивший стрельбу в Нижневартовске работал в подведомственной мэрии организации

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина, который ранее в четверг удерживал в заложниках ребенка и устроил стрельбу в одном из домов Нижневартовска, до недавнего времени работал в подведомственной мэрии организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

"По предварительной информации, он трудился в подведомственном администрации муниципальном учреждении. Оттуда он был уволен около недели назад", – рассказали в городской администрации.

Там также опровергли информацию о том, что стрелок якобы работал непосредственно в мэрии, но при этом не уточнили, в какой именно организации трудился мужчина и за что был уволен.

Утром 9 марта стало известно, что в квартире одного из домов Нижневартовска местный житель в неадекватном состоянии забаррикадировался в квартире. Он удерживал ребенка и угрожал покончить с собой.

При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь квартиры мужчина выстрелил из балкона в воздух. Также была информация о том, что квартира, в которой находился стрелок, могла быть заминирована. Жителей ближайших домов эвакуировали.

Позже силовикам в ходе переговоров удалось освободить ребенка. Мужчину задержали и отправили в отделение полиции. СК РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, а также о посягательстве на жизнь правоохранителя.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!