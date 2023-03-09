Три человека пострадали после стрельбы в Тель-Авиве

Фото: AP Photo/Oded Balilty

Три человека получили травмы после стрельбы на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

По данным СМИ, полиции удалось ликвидировать злоумышленника на месте преступления. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Израильская полиция квалифицировала данное нападение как теракт с использованием огнестрельного оружия, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в синагоге в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошел теракт. В результате происшествия скончались 8 человек и еще десять пострадали. Информации о граждан РФ среди пострадавших не поступало.

По информации прессы, нападение устроил житель арабского района города Шуафат. Террориста ликвидировали. Позже стало известно, что стрелком оказался 13-летний подросток.

Устроивший стрельбу в Иерусалиме во второй раз оказался 13-летним подростком

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