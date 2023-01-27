Алиев расценил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране как теракт

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство республики в Тегеране, расценив его как теракт. Об этом азербайджанский лидер написал на своей странице в Twitter.

Он потребовал скорейшего расследования этого преступления и наказания виновников.

"Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима!" – заключил Алиев.

ЧП произошло утром 27 января. В результате был убит начальник охраны, а двое его коллег ранены. По некоторым данным, погибший – сотрудник азербайджанских силовых структур, предпринявший попытку отразить нападение.

В дипведомство злоумышленник пришел с двумя детьми. Он открыл огонь по сотрудникам из стрелкового оружия, после чего сразу же был задержан. Позже на допросе напавший признался, что сделал это из-за личных и семейных проблем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва шокирована нападением на посольство Азербайджана в Иране. Она также выразила соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге и назвал нападение на посольство терактом.



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