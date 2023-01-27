Напавший на посольство Азербайджана назвал мотивы своего поступка

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения"

Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране сделал это из-за личных и семейных проблем. Об этом преступник рассказал на допросе, сообщает агентство Tasnim.

В дипведомство мужчина пришел с двумя детьми. Он открыл огонь по сотрудникам из стрелкового оружия, после чего сразу же был задержан.

ЧП произошло утром 27 января. В результате был убит начальник охраны, а двое его коллег ранены. По некоторым данным, погибший – сотрудник азербайджанских силовых структур, предпринявший попытку отразить нападение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва шокирована нападением на посольство Азербайджана в Иране. Она также выразила соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге и назвал нападение на посольство терактом.

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