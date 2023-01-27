В Сети появилась запись вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране

Видео: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале запись вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб один человек.

"Сотрудник охраны азербайджанского посольства сражался как лев", – написала дипломат.

На кадрах видно, как мужчина врывается с оружием в посольство и производит несколько выстрелов в сторону убегающих. Охранник отбегает, но спустя пару секунд набрасывается на злоумышленника в попытках вырвать у него ружье.

Инцидент произошел в пятницу, 27 января. В МИД РФ сообщили, что в результате нападения погиб один сотрудник азербайджанской дипломатической миссии. Двое его коллег были ранены.

Напавшего на посольство мужчину задержали. На допросе он признался, что мотивом его действий стали личные и семейные проблемы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил вооруженное нападение как теракт. Он потребовал скорейшего расследования этого преступления и наказания виновников.

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