Полиция считает, что стрелявший в Гамбурге покончил с собой – СМИ

Фото: AP Photo/Michael Probst

Стрелявший в Гамбурге, предположительно, покончил с собой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах Германии сообщает телеканал RTL.

Стрельба произошла 9 марта около 23:00 по московскому времени в городском районе Альстердорф в Гамбурге в местном центре религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли семеро человек. Ранения получили двадцать четыре человека, состояние семерых из них оценивается как тяжелое.

По данным источника телеканала, когда стражи правопорядка вошли в здание, они услышали на верхних этажах выстрел, там же впоследствии было обнаружено тело предполагаемого преступника.

Расследование происшествия продолжается, на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что два человека получили серьезные травмы после стрельбы недалеко от начальной школы в городе Брамше в Германии. Тогда правоохранители задержали подозреваемого, ученики и сотрудники образовательного учреждения не пострадали.

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