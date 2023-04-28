Прокуратура Москвы опровергла обнаружение человеческих тел в Беловежском пруду

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Специалисты не обнаружили человеческих тел на дне Беловежского пруда. Об этом заявила столичная прокуратура в своем официальном телеграм-канале.

"По результатам обследования специалистами акватории водоема каких-либо человеческих тел не обнаружено", – указано в сообщении.

Отмечается, что действия сотрудников правоохранительных органов координировала Кунцевская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы в Беловежском пруду были найдены тела двух человек. Информация об этом поступила от гражданки, муж которой занимается дайвингом в ночное время суток.

До этого старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что на севере столицы в бассейне спортивного комплекса утонул семилетний мальчик. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".



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