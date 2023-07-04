В Екатеринбурге подросток скончался от удара током

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Екатеринбурге 15-летний подросток скончался от удара электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 3 июля около одного из жилых домов на улице Советской. Предварительно, подростка ударило током, когда тот залез за мячом на трансформаторную подстанцию.

Кроме того, в результате случившегося пострадал еще один 15-летний подросток, ему оказывают необходимую медпомощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия, в данный момент они допрашивают очевидцев и назначают необходимые экспертизы. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 16-летний школьник из Омска погиб от разряда тока во время ремонта домашнего компьютера.

Происшествие случилось на улице Батумской. Мать подростка услышала шум, после чего зашла в комнату к сыну и обнаружила его мертвым.