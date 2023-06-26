Друг погибшего под бетонной плитой в Красноярске подростка рассказал подробности инцидента

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Друг подростка, погибшего под бетонной плитой в Красноярске, рассказал, что после ее падения на мальчика пытался спасти его, поскольку тот находился в сознании. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это мой лучший друг. Его придавило практически на моих глазах. Мы пошли в это здание поиграть, как обычно, побегать", – сообщил он.

При входе в здание погибший подросток оказался впереди. По словам его друга, сначала он услышал звук, похожий на удар по стене палкой или кирпичом. После этого последовал громкий хлопок, а когда мальчик подбежал к другу, тот лежал под бетонной плитой в сознании.

"Сперва я начал пробовать поднять плиту, а дальше, поняв, что у меня это сделать не получится, я позвонил другу, позвал его на помощь, а дальше уже в скорую", – рассказал он.

Друг погибшего также уточнил, что плита упала на него не полностью. Он предположил, что мальчик пытался убежать, чтобы спастись.

Инцидент произошел в заброшенном здании в селе Сушиновка по улице Обручева в Уярском районе. Сообщалось, что 14-летний подросток занимался любительским паркуром – прыжками через препятствия. По версии следователей, бетонная плита обрушилась на мальчика после того, как он с нее спрыгнул.

Пострадавшего госпитализировали с травмами головы, тела и внутренних органов. Однако спасти подростка не удалось, он скончался в больнице.

