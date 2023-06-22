Подросток погиб в столкновении мотоцикла и скутера в Новой Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Новой Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и скутера. Предварительно, столкновение произошло в момент, когда трое подростков пересекали Дорожную улицу на скутере. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В результате аварии погиб 14-летний подросток. Кроме того, различные травмы получили водитель мотоцикла и несовершеннолетний пассажир скутера. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Кизлярском районе Дагестана погибли 8 человек, в том числе двое детей. Еще 20 человек госпитализировали.

До этого ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Смоленской площади в Москве, в районе дома 6/13.