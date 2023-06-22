Рейд по выявлению пьяных водителей пройдет в Москве 23–25 июня

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве с 23 по 25 июня пройдет мероприятие "Нетрезвый водитель", в рамках которого полицейские будут выявлять пьяных водителей, следует из сообщения пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

"Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих", – говорится в уведомлении.

Кроме того, отмечается, что за первые пять месяцев этого года число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 27,6%, количество погибших и раненых людей сократилось на 66,7 и 26,1% соответственно.

Ранее аналогичный рейд состоялся в Москве 19–21 мая.

Как уточнили в ведомстве, только с начала той недели в городе привлекли к ответственности 242 водителя с признаками алкогольного опьянения. 107 из них отказались от медосвидетельствования, а 12 сели пьяными за руль повторно, за что будут привлечены к уголовной ответственности и лишены водительских прав.

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