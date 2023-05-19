Рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Москве 19–21 мая

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Сотрудники ГИБДД в пятницу,19 мая, и выходные 20–21 мая проведут на столичных дорогах рейд по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 19 часов 19 мая до 23 часов 21 мая Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что только с начала этой недели в городе привлекли к ответственности 242 водителя с признаками алкогольного опьянения. 107 из них отказались от медосвидетельствования, а 12 сели пьяными за руль повторно, за что будут привлечены к уголовной ответственности и лишены водительских прав.

Ранее в РФ предложили ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде по трассам с допустимой скоростью от 100 километров в час. За это предлагается штрафовать водителей на 60 тысяч рублей и лишать их прав на срок от 3 до 4 лет.

