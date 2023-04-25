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12:19

Транспорт

Автоэксперт оценил идею о пожизненном запрете на кикшеринг за езду в нетрезвом виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подходить к запрету на аренду электросамокатов при наличии административного правонарушения за управление ими в нетрезвом виде нужно, изучив вопрос с юридической точки зрения. Об этом в беседе с RT сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин.

"Нужно юридически выверенно подходить к этому. Штраф – да, но не более того", – поделился он.

Субботин пояснил, что в случае рассмотрения инициативы наказание должно быть адекватным содеянному.

С инициативой о пожизненном запрете на кикшеринг при наличии административного наказания за вождение электросамоката в нетрезвом виде ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения опасно не только для водителей, но и для третьих лиц.

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