12:19Транспорт
Автоэксперт оценил идею о пожизненном запрете на кикшеринг за езду в нетрезвом виде
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Подходить к запрету на аренду электросамокатов при наличии административного правонарушения за управление ими в нетрезвом виде нужно, изучив вопрос с юридической точки зрения. Об этом в беседе с RT сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин.
"Нужно юридически выверенно подходить к этому. Штраф – да, но не более того", – поделился он.
Субботин пояснил, что в случае рассмотрения инициативы наказание должно быть адекватным содеянному.
С инициативой о пожизненном запрете на кикшеринг при наличии административного наказания за вождение электросамоката в нетрезвом виде ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения опасно не только для водителей, но и для третьих лиц.
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