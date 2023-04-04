На ВДНХ заработали пункты проката электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пункты проката электротранспорта заработали на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте выставки.

"Посетители могут арендовать быстрый экологичный транспорт на всей территории ВДНХ. При хорошей погоде сезон катания продлится до октября", – говорится в сообщении.

В общей сложности на территории ВДНХ находится 47 пунктов начала и завершения аренды.

Ранее в пресс-службе "Яндекс Go" рассказали, что кикшеринг увеличил парк электросамокатов в Москве до 20 тысяч. В новом сезоне горожане получат доступ к модели Ninebot Max Plus 2023 года. Она оснащена механизмом в соответствии с новыми правилами дорожного движения.

Шестой сезон проката электросамокатов начался в столице в конце марта. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, инфраструктура для этого вида транспорта сегодня насчитывает более 6 тысяч парковок: по 3 тысячи установил город и операторы сервисов аренды.

Электросамокаты внесли в правила дорожного движения

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