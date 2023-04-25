В ГД предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за езду в нетрезвом виде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на аренду самокатов для лиц, которые ранее получили административное наказание за управление ими в нетрезвом виде. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT.

Парламентарий аргументировал, что в последнее время в крупных городах РФ участились ДТП с участием электросамокатов. Он отметил, что существующие штрафы за управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) в нетрезвом виде зачастую не останавливают водителей.

Помимо этого, Хамзаев обратил внимание, что СИМ имеет возможность разгоняться до 25 километров в час при его весе без пассажира в 15 килограмм. Удар на скорости может привести к серьезным проблемам со здоровьем не только для водителя, но и для третьих лиц.

"В этой связи прошу поддержать внесение изменений в нормативно-правовые акты в части введения пожизненного запрета на аренду электросамокатов лицами, единожды административно наказанными за вождение в состоянии опьянения, и определить позицию ведомства", – говорится в тексте обращения.

До этого стало известно, что в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав включили вопросы о СИМ. Нововведение затрагивает экзамены на водительские права всех категорий. Корректировка связана с изменениями правил дорожного движения, которые вступили в силу в марте этого года.

