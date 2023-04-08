Неизвестный на самокате наехал на 7-летнего мальчика в Марьине и скрылся

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва""

Неизвестный на электросамокате сбил семилетнего мальчика в Марьине, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на Новомарьинской улице. Человек на самокате скрылся. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, в момент происшествия на электросамокатах каталась группа подростков. Пострадавший ребенок находился в сопровождении матери.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление лица, наехавшего на ребенка.

Ранее в МЧС России предупредили, что на электросамокатах нельзя самостоятельно передвигаться детям до 14 лет. Также запрещено брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки.

МЧС напоминает о том, что правило "один человек – один самокат" было закреплено в законодательстве и за его нарушение предусмотрен штраф. Нельзя разбирать и модернизировать самокат самостоятельно, а также ездить в дождь.

По данным спасателей, в прошлом году из-за нарушения эксплуатации электросамокатов и неисправности зарядных устройств или техники, произошло около двух десятков возгораний.

На электросамокатах запрещается ездить с пассажирами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!