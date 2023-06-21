Несколько автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Смоленской площади, в районе дома 6/13, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы столицы. Информация о возможных пострадавших, а также обстоятельства произошедшего уточняются.

В Дептрансе предупредили, что в связи с аварией движение в этом районе затруднено. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о том, что на 32-м километре МКАД произошло ДТП: автомобиль столкнулся с тремя лосями.

Позже в столичной прокуратуре сообщили, что ведомство намерено проконтролировать возмещение ущерба из-за гибели лосей в аварии. Уточнялось, что сам водитель в результате столкновения не пострадал.

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