14 июня, 18:51Происшествия
Lamborghini певца Nikolaos загорелся в центре Москвы
"112".
Ранее в Москве неизвестный обстрелял автомобиль певицы Натальи Власовой. Следы пуль исполнительница обнаружила, вернувшись после концерта в Иванове.
Уточняется, что возгорание произошло во время движения автомобиля по Смоленскому бульвару. В момент инцидента музыкант находился за рулем.
Гришкин рассказал, что автомобиль удалось оперативно потушить, никто не пострадал.
"Просто ехали, внезапно машина начала дымиться и слегка гореть. К счастью, нашлись огнетушители. <...> Пострадавших нет", – сказал он.
Ранее в Москве неизвестный обстрелял автомобиль певицы Натальи Власовой. Следы пуль исполнительница обнаружила, вернувшись после концерта в Иванове.
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