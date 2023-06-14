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14 июня, 18:51

Происшествия

Lamborghini певца Nikolaos загорелся в центре Москвы

Видео: телеграм-канал "112"

На Садовом кольце в Москве загорелся Lamborghini 27-летнего певца Nikolaos (настоящее – имя Николай Гришкин). Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Уточняется, что возгорание произошло во время движения автомобиля по Смоленскому бульвару. В момент инцидента музыкант находился за рулем.

Гришкин рассказал, что автомобиль удалось оперативно потушить, никто не пострадал.

"Просто ехали, внезапно машина начала дымиться и слегка гореть. К счастью, нашлись огнетушители. <...> Пострадавших нет", – сказал он.

Ранее в Москве неизвестный обстрелял автомобиль певицы Натальи Власовой. Следы пуль исполнительница обнаружила, вернувшись после концерта в Иванове.

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