Автомобиль певицы Натальи Власовой обстреляли в столице – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

В Москве неизвестный обстрелял автомобиль певицы Натальи Власовой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что исполнительница хита нулевых "Я у твоих ног", обнаружила следы пуль, вернувшись домой после концерта в городе Иваново. К настоящему моменту артистка уже обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время правоохранители устанавливают злоумышленника, пытаются выяснит его мотив.

Как рассказал в беседе с "Комсомольской правдой" менеджер певицы Андрей Карпов, повреждения получили также несколько стоявших рядом машин. Он предположил, что от действий неизвестного могли посрадать дети, поскольку через дорогу от места происшествия находится школа.

Ранее российский рэпер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) и тиктокер Даня Милохин попали в ДТП на Пхукете. Молодые люди не справились с управлением скутера и врезались в автомобиль местного жителя.



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