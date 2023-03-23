Милохин и Моргенштерн попали в ДТП на Пхукете

Видео: телеграм-канал Mash

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и тиктокер Даня Милохин попали в аварию на острове Пхукет в Таиланде, сообщает телеграм-канал Mash.

По его информации, молодые люди не справились с управлением скутера и врезались в автомобиль местного водителя. ДТП произошло недалеко от пляжа Банг Тао. Кто был за рулем скутера, не уточняется. Также нет информации о том, пострадали ли звезды.

В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что Моргенштерн и Милохин стоят рядом с транспортным средством и фотографируют детали аварии.

Незадолго до ДТП Милохин публиковал видеоролики, на которых передвигается на скутере, не держась за руль.

Ранее власти индонезийского острова Бали запретили туристам брать в аренду мотоциклы после нескольких резонансных ДТП. Вместо аренды транспорта иностранцам предложили пользоваться транспортными услугами, которые предоставляет туристический бизнес острова.

Запрет на аренду мотоциклов может быть связан с поведением российских и украинских граждан, так как за последнее время произошла серия аварий с их участием. В индонезийских СМИ отметили, что бизнес внутри острова новость о запрете на аренду встретил негативно.

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