Фото: AP/Aaron Kehoe

Трех рэперов нашли мертвыми в подвале заброшенного дома в США, сообщается на сайте The Detroit News.

Армани Келли, Данте Уикер и Монтойя Гивенс должны были выступить в местном клубе Детройта 21 января, но концерт отменили по техническим причинам.

"После этого один из рэперов сообщил невесте, что будет искать другую концертную площадку. Затем мужчины перестали выходить на связь", – отметили в сообщении.

Полиция через некоторое время обнаружила автомобиль рэпера Келли у 15-летнего подростка. Однако сотрудники правоохранительных органов не обнаружили следов преступления.

Пропавших удалось отследить по мобильным телефонам. Их тела обнаружили 2 февраля.



Келли, Уикер и Гивенс познакомились несколько лет назад в тюрьме. Они отбывали сроки за угон и вооруженное ограбление.

Ранее сообщалось, что рэпера PnB Rock убили во время ограбления ресторана Roscoe's Chicken and Waffles в Лос-Анджелесе.

Грабитель размахивал оружием внутри заведения и угрожал исполнителю, при этом целью злоумышленника были украшения PnB Rock. В результате мужчина выстрелил в исполнителя и ушел через боковую дверь.

Рэпера доставили в больницу с огнестрельными ранениями, однако врачам его спасти не удалось.

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