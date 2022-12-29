Семья рэпера Theophilus London сообщила о его пропаже

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Рэпер Theophilus London пропал без вести. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью исполнителя.

Близкие музыканта обратились с заявлением о пропаже в управление полиции Лос-Анджелеса. По данным заявления, известий о местонахождении рэпера не поступало с июля. С лета и до настоящего времени друзья и близкие разыскивали молодого человека.

"Где бы ты ни был, пошли нам какой-нибудь сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок", – написал в соцсетях отец музыканта.

Продюсером рэп-исполнителя является музыкант Канье Уэст. Альбом Theophilus London Vibes в 2014 году поддержала студия Warner Bros. Всего на счету исполнителя 3 студийных альбома.

Ранее в Хьюстоне в США застрелили рэпера Takeoff. В результате конфликта, переросшего в перестрелку, был ранен коллега исполнителя. Свидетелями инцидента стали оказавшиеся рядом люди.



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