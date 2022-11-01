Рэпера Takeoff застрелили в Хьюстоне

Фото: AP Photo/Scott Garfitt

Рэпер Takeoff был застрелен в городе Хьюстоне в США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание onsmash, поговорившее с коллегой музыканта.

Инцидент произошел на закрытой вечеринке в честь празднования дня рождения Джаза Принца – сына певца Джеймса Принца. После того как реперы покинули мероприятие, между ними произошел конфликт, итогом которого стала перестрелка.

Информацию о перестрелке подтвердили свидетели. Они сообщили, что также убегали от пуль.

Коллега рэпера Takeoff также получил ранение в ходе перестрелки и находится в больнице.

До этого во время ограбления ресторана Roscoe's Chicken and Waffles в Лос-Анджелесе был застрелен рэпер PnB Rock. Злоумышленник размахивал оружием и угрожал мужчине. Как сообщили правоохранители, целью напавшего были украшения музыканта.

Ранее американского рэпера из Лос-Анджелеса Каалана Уокера под псевдонимом KR приговорили к 50 годам лишения свободы. Причиной уголовного наказания стали многочисленные изнасилования, которые совершил музыкант в отношении моделей.

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