Рэпер Паша Техник впал в кому после вечеринки с наркотиками

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, впал в кому после домашней вечеринки, сообщает Life.ru.

По информации от бывшей супруги артиста Евы Карицкой, на вечеринке Техник в компании друзей злоупотребил запрещенными веществами. Она пообещала подать в суд на тех, кто участвовал в этой тусовке, отметив, что за последний месяц у рэпера было несколько приступов эпилепсии.

В телеграм-каналах появилась информация, что артист находится в Боткинской больнице. По данным СМИ, рэпер впал в кому из-за передозировки седативными препаратами. Скорую помощь Технику вызвала бывшая супруга. Помимо этого, в медучреждении у артиста произошел приступ, он начал задыхаться.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии. По данным службы, сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска Убылинка нашли 57 килограммов мефедрона. Наркотики спрятали в тайниках, которые находились в бензобаках двух автомобилей.

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