Два россиянина вошли в топ рэперов 2022 года по версии Genius

Фото: ТАСС/Владимир Андреев (Oxxxymiron признан в России иноагентом)

Российские музыканты Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) и shadowraze вошли в десятку лучших рэперов 2022 года по версии сайта Genius, посвященного мировой музыкальной культуре.

Oxxxymiron занял седьмую строчку рейтинга – посвященную ему страницу за год пользователи посмотрели 6,8 миллиона раз. А shadowraze замкнул рейтинг с результатом в 5,2 миллиона просмотров.

Тройку лидеров составили американцы Кендрик Ламар, Канье Уэст и Juice WRLD. Также в топ вошли такие известные исполнители, как Дрейк, Эминем, Future и другие.

Ранее советская картина "Ирония судьбы, или С легким паром!" вошла в список лучших неамериканских рождественских фильмов по версии журнала The Hollywood Reporter. Всего в подборку попали 12 фильмов из Канады, Франции, Испании, Великобритании и других стран.



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