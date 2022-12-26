"Ирония судьбы" вошла в зарубежный список лучших рождественских фильмов

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – киностудия "Мосфильм"

Советская картина "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова вошла в топ лучших неамериканских рождественских фильмов по версии журнала The Hollywood Reporter. Список опубликован на сайте издания.

Всего в него вошли 12 фильмов из Канады, Франции, Испании, Великобритании и других стран. Изданием были также отмечены картины "Счастливого Рождества", "Однажды в Токио", "101 Рейкьявик", "Черное Рождество", "8 женщин", "Клаус", "Надежда", "Девушка со спичечной фабрики", "Манеры выживать 5+", "Назови меня своим именем" и "Санта на продажу".

В 2022 году вышел ремейк на фильм Рязанова "Ирония судьбы в Голливуде", его снял режиссер Марюс Вайсберг. Главные роли в картине сыграли Эмма Робертс и Томас Манн.

Ранее россияне назвали комедию "Ирония судьбы, или С легким паром!" самым любимым новогодним фильмом. Опрос был проведен в социальных сетях. В тройку лучших новогодних картин также вошли "Иван Васильевич меняет профессию" и "Морозко". Кроме того, в список попали "Чародеи", "Один дома", "Джентльмены удачи", "Карнавальная ночь" и "Кавказская пленница".

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